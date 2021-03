I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con ‘Zitti e buoni’ VIDEO

(Di domenica 7 marzo 2021) Ihanno vinto la settantunesima edizione deldi. Sul palco del teatro Ariston il gruppo rock ha battuto Fedez e Francesca Michielin, secondi in rimonta, ed Ermal Meta con oltre il 40% dei voti.la loro canzone che ha conquistato il pubblico. In alto il. SportFace.

Advertising

trash_italiano : ?? MANESKIN VINCONO #SANREMO2021 - team_world : I MANESKIN vincono #Sanremo2021 con la canzone ZITTI E BUONI ? Complimenti @thisismaneskin - sayrevee : A quanto pare le persone che meno mi piacciono vincono. Boh. Universo se mi stai ascoltando: CHE SCHIFO I MANESKIN… - vincenz67303975 : Sanremo, vincono i Maneskin: televoto rovina la festa - annaaverini : RT @amaricord: I MANESKIN VINCONO SANREMO IL CIELO È AZZURRO SOPRA SANREMO #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin vincono

il festival di 2021. Sono loro i l Big che ha conquistato la 71esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus e Fiorello in un teatro Ariston insolitamente vuoto per la ...il Festival di Sanremo 2021 con Zitti e buoni . Al secondo posto Fedez e Michilin, Ermal Meta terzo. Dopo 5 serate finalmente Amadeus e Fiorello hanno svelato il nome del vincitore ...I Maneskin sono in vincitori del Festival di Sanremo 2021. Al secondo posto Fedez e Francesca Michielin, seguiti da Ermal Meta. Suo il miglior testo.Sanremo 2021, hanno vinto i Maneskin. Trionfo del rock al Festival. La proclamazione del vincitore è arrivata a notte fonda. Sono ...