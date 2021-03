I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021

(Di domenica 7 marzo 2021). Nella sfida finale a tre, il gruppo ha avuto la meglio (con il 40,7% dei voti) su Fedez e Francesca Michielin (30,5%) ed Ermal Meta (28,8%), che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. Il gruppo rock, in gara con il brano Zitti e buoni, centra la vittoria alla sua prima partecipazione sanremese. La band, composta da Damiano (cantante), Victoria (al basso), Thomas (alla chitarra) e Ethan (alla batteria) si era fatta conoscere al grande pubblico nel 2017 con la partecipazione all’undicesima edizione di X Factor. La vittoria è stata determinata dai tre sistemi di votazione intervenuti nel rush finale della kermesse: Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Sala Stampa (33%), Televoto (34 %). Battuti nella sfida conclusiva Fedez e Michielin – gli appelli al voto di Chiara Ferragni non sono ...

RaiUno : “Sono fuori di testa ma diverso da loro” Vincono #Sanremo2021 i #Maneskin. ?? @thisismaneskin Guarda l'esibizione i… - trash_italiano : ?? MANESKIN VINCONO #SANREMO2021 - alessioviola : ++Vincono i Maneskin, Ferragni annuncia dimissioni++ #Sanremo2021 - sootae___ : RT @itsdreena: Quindi Tommaso Zorzi (25 anni) vince il Grande Fratello e i Maneskin (dai 22 ai 20) vincono Sanremo. Forse qualcosa inizia a… - arctemjs : questo momento verrà ricordato per sempre I MANESKIN VINCONO SANREMOOOOOOOO #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin vincono

Leggi anche Sanremo 2021, iil Festival Sanremo 2021, Amadeus: "Non farò il terzo Festival" La media dell'ultima serata dell'edizione 2020 era stata di 11.477.000 spettatori con il ...Dopo la vittoria, ihanno postato una foto sul loro account Twitter scrivendo emozionati in descrizione: 'Abbiamo fatto la rivoluzione #Sanremo 2021. Dedichiamo questa vittoria a quel prof ...E alla fine vinsero i Maneskin. Anzi, trionfarono. A sorpresa. Con “Zitti e buoni” Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, i quattro componenti della rock band romana, dicon ...Se il podio del 71esimo Festival di Sanremo non ha messo tutti d’accordo, i vincitori sì. I Maneskin si sono presi la rivincita di X ...