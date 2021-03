I Maneskin trionfano a Sanremo | cosa significa il nome e la dedica speciale

Leggi su howtodofor

(Di domenica 7 marzo 2021) Ildel gruppo, Måneskin, è una parola danese, lingua d'origine della bassista Victoria che"chiaro di luna". I, dopo il trionfo a2021, hanno iniziato a twittare: «Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni. #2021». Il brano vincitore, non a caso, si chiama Zitti e buoni. E ancora, fotona della band romana con scritto: «ABBIAMO FATTO LA RIVOLUZIONE #2021». E siccome il Festival è finito che erano quasi le 3 di notte, la battuta: «A questo punto restare svegli, dai, che tra poco siamo a Domenica In. #2021». All'annuncio della vittoria, i ragazzi si abbracciano, piangono, scuotono la testa. Damiano sembra quello più sorpreso e continua a dire «Non è possibile, non ...