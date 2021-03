I Maneskin hanno vinto Sanremo, la dedica: 'A quel prof che ci diceva di stare zitti e buoni. Abbiamo fatto la rivoluzione' (Di domenica 7 marzo 2021) 'Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni' : è questa la prima dedica ufficiale dei vincitori di . I Maneskin , , ha trionfato alla 71esima deizione del ... Leggi su leggo (Di domenica 7 marzo 2021) 'Dedichiamo questa vittoria ache cidisempre' : è questa la primaufficiale dei vincitori di . I, , ha trionfato alla 71esima deizione del ...

Advertising

IlContiAndrea : Che emozione e che bellezza vedere l'Orchestra alzarsi in piedi per suonare rock. Lavoratori dello spettacolo che d… - stanzaselvaggia : Cioè uno si sveglia e scopre che hanno vinto i Maneskin. Ma allora non è vero che non c’è più futuro. #Sanremo2021 - borghi_claudio : Ok hanno vinto i Maneskin... Avevo già pronta l'immagine con l'effetto televoto postale ?? - ir_ishprincess : RT @Stefy_Simonetti: Victoria quando le hanno detto che avevano vinto Sanremo: #Maneskin #Sanremo2021 - stitchpolly : RT @auntyspritz: NON HANNO VINTO SOLO I MANESKIN ABBIAMO VINTO TUTTI NOI, NOI CAZZO DI GIOVANI CHE SE VOGLIAMO POSSIAMOOOO ESSERE FUORIIIII… -