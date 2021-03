I Måneskin hanno vinto il Festival di Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Con la canzone "Zitti e buoni", secondi Fedez e Francesca Michielin con "Chiamami per nome" e terzo Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti" Leggi su ilpost (Di domenica 7 marzo 2021) Con la canzone "Zitti e buoni", secondi Fedez e Francesca Michielin con "Chiamami per nome" e terzo Ermal Meta con "Un milione di cose da dirti"

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin hanno Sanremo 2021, ascolti tv finale: 10,7 milioni In termini di ascolto medio, ieri sera gli Amarello hanno fatto però meglio del festival di Claudio Baglioni del 2019 (che ebbe un ascolto medio in finale di 10.622.000 e si chiuse all'1.34). In ...

Sanremo2021, le pagelle: Lauro e la Vanoni al top, tanti voti alti, ma tanti anche i fiaschi Non sempre però le sue esibizioni hanno convinto. Voto 6 e mezzo Ibrahimovic : Dopo aver vissuto il Sanremo con battute e freddure, stasera è stata la volta del monologo. Dove è stato all'altezza, ...

