Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Asiago vince e consolida il quarto posto, Vipiteno ko (Di domenica 7 marzo 2021) Nella giornata odierna si sono disputati due match valevoli per la regular season di Alps Hockey League 2020-2021. Sorriso a metà per l'Italia: vince Asiago, perde Vipiteno. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria e quarto posto consolidato per l'Asiago, che stende il Bregenzerwald per 4-1. I giallorossi approcciano benissimo il match e chiudono il primo periodo in doppio vantaggio per le reti di Vankus (4?, power play) e Magnabosco (14?). In avvio di secondo tempo Dal Sasso firma il tris e, dopo la segnatura ospite ad opera di Kandemir (28?), Mantenuto al 37? sigla il 4-1 che chiude definitivamente i conti. Sconfitta pesante per il Vipiteno, che tra le mura amiche cede al ...

