Highlights Treviso-Reggio Emilia 78-72 | Basket Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Glidi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato didi, in cui i padroni di casa si sono imposti 78-72 sulla formazione ospite realizzando un’impressionate rimonta da -12. Ecco tutte le azioni salienti e le migliori giocate della partita. SportFace.

Advertising

LegaBasketA : ??Le statistiche della sfida del PalaVerde tra @treviso_basket e @PallacReggiana Gli highlights del match su… - PallCantu : ?? Vinta con il carattere e una gran difesa: solo 28 punti concessi nel secondo tempo! Gli highlights di Cantù-Trevi… - MariaPi38360036 : RT @LegaBasketA: ??Le statistiche del match tra @PallCantu e @treviso_basket Gli highlights del match su - LegaBasketA : ??Le statistiche del match tra @PallCantu e @treviso_basket Gli highlights del match su -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Treviso

OnRugby

Serie Ae tabellini di tutte le partite della 21a giornata di serie A UN ORA FA Tutto lo ... La Fortitudo invece avrà uno scontro diretto in chiave salvezza al PalaVerde contronel ......* * * RIGUARDA MILANO - FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA CANTU -... vittorie per Sassari e Brindisi UN GIORNO FA Serie A: Olimpia Milano - Fortitudo ...Di seguito tutte le azioni salienti Highlights Olimpia Milano-Fortitudo Bologna 98-72, Basket Serie A1 2020 (VIDEO). by Alessandro Amoruso 13. Gli highlights dell’Olimpia Milano che sconfigge la Forti ...