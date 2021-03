Hellas Verona-Milan | Juric | “Irrispettoso dire che l’abbiamo sottovalutata”

Advertising

juventusfc : Le foto di #VeronaJuve ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - Inter_Women : ? | VITTORIA Il gol di Ilaria Mauro a 15’ dalla fine vale i 3 punti per #InterWomen Il match report ?? - IsaacWaihenya : #SerieA FULL TIME SCORES: Crotone 4 - 2 Torino Fiorentina 3 - 3 Parma Hellas Verona 0 - 2 AC Milan - CalciohellasIt : Darko Lazovic ha commentato la sconfitta dell'Hellas Verona contro il Milan #SerieA #VeronaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

- Non molla il Milan , anche in emergenza e senza Ibrahimovic i rossoneri vincono acontro l'e restano aggrappati all'Inter. Una prova di carattere da grande squadra, sottolineata da Pioli nel post partita : "Ci tengo a precisare che gli ultimi due infortuni, Rebic e ...... campo storicamente ostico: affondato 0 - 2 undeludente. Con questo successo, il Diavolo ... I cambi di Juric non scuotono l', che fatica a costruire e pungere: ci provano Dimarco col ...Ivan Juric, tecnico gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Milan del 'Bentegodi'. Queste le sue dichiarazioni ...Le dichiarazioni del tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, dopo la sconfitta interna per due a zero contro il Milan.