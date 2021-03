Hellas Verona-Milan 0-2: cuore e tanto movimento le chiavi di Pioli (Di domenica 7 marzo 2021) Senza gran parte della squadra titolare, il Milan esce dal Bentegodi con i 3 punti e una prestazione convincente: senza punti di riferimento i rossoneri impongono il proprio ritmo Un funerale certificato da più voci: le tante assenze e il periodo di forma non esaltante avevano fatto presupporre una nuova debacle rossonera al Bentegodi, ma le seconde linee del Milan hanno risposto presente all’appello di Pioli. Una formazione totalmente rimaneggiata si presenta alla trasferta veronese, storicamente complicata per i colori del Diavolo, e ne esce fortificata in autostima e spirito di sacrificio. Un approccio totale alla partita da parte del Milan ha permesso ai ragazzi di Pioli di gestire il match con innaturale tranquillità per tutti e 90 i minuti di gioco. Particolare efficacia e rilevanza ... Leggi su zon (Di domenica 7 marzo 2021) Senza gran parte della squadra titolare, ilesce dal Bentegodi con i 3 punti e una prestazione convincente: senza punti di riferimento i rossoneri impongono il proprio ritmo Un funerale certificato da più voci: le tante assenze e il periodo di forma non esaltante avevano fatto presupporre una nuova debacle rossonera al Bentegodi, ma le seconde linee delhanno risposto presente all’appello di. Una formazione totalmente rimaneggiata si presenta alla trasferta veronese, storicamente complicata per i colori del Diavolo, e ne esce fortificata in autostima e spirito di sacrificio. Un approccio totale alla partita da parte delha permesso ai ragazzi didi gestire il match con innaturale tranquillità per tutti e 90 i minuti di gioco. Particolare efficacia e rilevanza ...

