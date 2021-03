Health resort | un soggiorno per rigenerarsi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Forse prima di questa terribile pandemia mondiale davamo per scontate parecchie cose. Un corpo vitale e una mente sana non sono un concetto così ovvio. Il nostro equilibrio (fisico e mentale) è un bene importantissimo, ma anche molto fragile e – mai come adesso- dobbiamo prendercene cura. È proprio questa la filosofia alla base del percorso di Lanserhof che, con i suoi health resort, è un’eccellenza nel campo della salute e del benessere globale da oltre 35 anni. L’approccio medico di questa realtà – meglio noto come metodo LANS Med Concept – si basa proprio sui concetti di prevenzione e rigenerazione. Il primo resort Lanserhof (oggi ci sono ben 3 strutture in Germania, una ad Amburgo, e un esclusivo health club al The Arts Club di Mayfair, nel cuore di Londra) fu fondato nel 1984 a Lans, nei pressi di Innsbruck. Un posto unico nel suo genere, dove tutto ebbe inizio. E dove si può (anzi, si deve) fare una pausa. Qui è permesso lasciarsi andare e mettersi nelle mani di medici, terapisti, scienziati dello sport e della nutrizione. Obiettivo: rinascere grazie a un soggiorno unico nel suo genere. «Concentratevi esclusivamente su voi stessi e lasciate che ci prendiamo cura di voi – nell’atmosfera unica e familiare del Lanserhof», afferma il dottor Christian Harisch, Managing Director Lanserhof Group. «Nella nostra struttura in Tirolo, circondata da una natura mozzafiato, vi offriamo il luogo ideale». Una cura per il corpo e per la mente, che sottolinea come: «Wellbeing starts in the mind». Ma vediamola nel dettaglio.