Harry richiamato a Londra, il drammatico sospetto sulla salute del Principe Filippo (Di domenica 7 marzo 2021) "Harry è stato richiamato nel Regno Unito per dare un ultimo saluto al nonno". Questa è la notizia riportata da Leggo che, citando fonti vicine al Royal Observer, fa sapere che la Corona ha deciso di richiamare in patria il duca di Sussex che tornerà a Londra senza Meghan Markle. Il Principe Filippo è ricoverato da giorni in ospedale: inizialmente si era parlato di una infezione, ma poi il quadro clinico si è aggravato improvvisamente. Ad Harry "è stato consigliato di volare a casa in questo momento per salutare suo nonno", ha riferito la fonte. Sembra addirittura che Buckingham Palace stia prendendo accordi per il funerale, che si rivelerebbe essere una "imponente funzione di Stato", questo quanto si apprende dal sito WION. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

