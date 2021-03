Hamsik atterra a Goteborg | domani la firma dell’ex capitano del Napoli Le immagini della folla in aeroporto

Leggi su mediagol

(Di lunedì 8 marzo 2021) Nella serata in cui ilha battuto 3-1 il Bologna al "Maradona", l'exdegli azzurri Marekto all'diil centrocampista slovacco reduce dall'avventura in Cina con la maglia del Dalian firmerà con l'IFK Göteborg. Di seguito il videoall'arrivo dello slovacco all'svedese.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/DaVukovic/status/1368678426337566728"Essenziale per l'approdo all'aver condiviso lo spogliatoio con Sam Larsson e Marcus Danielson, entrambi conal Dalian, hanno permesso alla società svedese di puntare forte sul centrocampista slovacco per il 2021.embedcontent src="twitter" ...