Hai le Mille Lire con la faccia di Verdi? Ecco quanto puoi guadagnare!

(Di domenica 7 marzo 2021) Torniamo anche con questo articolo ad aggiungere contenuti di approfondimento all’interno della nostra sezione dedicata al collezionismo ed alla numismatica. Vi sono infatti dei pezzi storici che nel corso degli anni stanno facendo molto parlare di sè ed uno di questi è chiaramente la banconota dadi Giuseppe. Si tratta di un pezzo delle nostre care vecchieche è stato utilizzato fino agli inizi degli anni ’80. Fu sostituito infatti dallecon Marco Polo e successivamente da quelle con Maria Montessori. Così come per la moneta con la croce anche in questo caso stiamo parlando di un pezzo di conio piuttosto raro. Se ai tempi avessimo saputo che sarebbe valso così tanto probabilmente ne avremmo messi un bel po di lato. La banconota ...

Advertising

mecna : Se hai qualcosa da dire a qualcuno, scrivilo sotto al video di “Mille Cose”. - PaolaZoppiPhoto : @BiancoCritico @danisetta @CasaLettori @recerusse @annaritadenardo @signoraDalloway @CasulaGiuliana @diamiladi… - _Cinico2_ : @lilitwelve Ha tirato a casaccio, e quando tiri a casaccio se hai culo, una volta su mille va - PaolaZoppiPhoto : @CasulaGiuliana @recerusse @danisetta @CasaLettori @annaritadenardo @signoraDalloway @diamiladi @ladivoralibri… - giovanna2gio : @MassimoSpilabo2 @annalisalisi072 Grazie mille cara Annalisa, lo avevo perso. Veramente molto bello ?? spero che hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai Mille

Android News

Le cifre sono chiare: quasisolo in un giorno nel capoluogo emiliano e 3.232 positivi in ... dall'ormai tristemente minaccioso 'ti spacco la telecamera, nonil diritto di riprendermi' all'...Caro Ciccio,79 anni e ti devi vergognare di avere fatto il vaccino prima di altri?! Sai quanta ... so che persona sei e con quanto amore stai lavorando per la tua città, nonostante...Il racconto di Noshin (nome di fantasia per ragioni di sicurezza) che in maniera rocambolesca è riuscita a far avere la sua testimonianza dal Distretto di Dashti Qala, provincia di Takhar ...La virologa aveva da tempo avvertito che la mutazione del virus sarebbe stata dominante: "I vaccinati? Possono contagiarsi" ...