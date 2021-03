Hai la moneta con la foglia? Ecco quanto vale (Di domenica 7 marzo 2021) Si ingrandisce sempre di più la nostra rubrica legata al collezionismo ed andiamo a vedere in questo articolo la moneta con la foglia. Un vero e proprio approfondimento su quella che è una delle monete rare più ricercate in tutta Italia ed Europa. Esatto, il mercato delle monete e delle banconote di valore, infatti, non è presente solo in Italia. Potremmo riuscire a trovare i nostri acquirenti anche fuori dai confini della nostra nazione. Abbiamo infatti già parlato anche delle monete da 20 centesimi con il cavallo ed ora andiamo a scoprire un altro pezzo particolare. La moneta con la foglia è stata coniata nel 2002 dalla Germania ed il suo valore principale è quello di 5 centesimi di euro. Proprio su questa moneta, infatti, vi è una foglia disegnata sopra. Il materiale utilizzato è ... Leggi su android-news.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Si ingrandisce sempre di più la nostra rubrica legata al collezionismo ed andiamo a vedere in questo articolo lacon la. Un vero e proprio approfondimento su quella che è una delle monete rare più ricercate in tutta Italia ed Europa. Esatto, il mercato delle monete e delle banconote di valore, infatti, non è presente solo in Italia. Potremmo riuscire a trovare i nostri acquirenti anche fuori dai confini della nostra nazione. Abbiamo infatti già parlato anche delle monete da 20 centesimi con il cavallo ed ora andiamo a scoprire un altro pezzo particolare. Lacon laè stata coniata nel 2002 dalla Germania ed il suo valore principale è quello di 5 centesimi di euro. Proprio su questa, infatti, vi è unadisegnata sopra. Il materiale utilizzato è ...

Hai la moneta con la foglia? Ecco quanto vale Android News

