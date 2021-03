Guardiola ko nel derby | «Complimenti al Manchester United»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 marzo 2021) Josep, allenatore delCity, ha commentato ai microfoni di BBC Sports la sconfitta nel: le sue parole Josep, allenatore delCity, ha commentato ai microfoni di BBC Sports la sconfitta nel: «al. Mancano dieci partite, ora arriva la parte importante della stagione e cercheremo di vincere quante più gare possibili per diventare campioni. Contro il West Ham abbiamo giocato molto, molto peggio di oggi e infatti non avremmo meritato la vittoria, così come forse oggi non avremmo meritato la sconfitta. Non siamo stati bravi sotto porta: i nostri attaccanti oggi non sono stati brillanti, ma sono cose che succedono». Leggi su Calcionews24.com