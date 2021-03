Grazie Sanremo, per averci ricordato quanto ci manchino i live e i teatri pieni (di L.Varlese) (Di domenica 7 marzo 2021) I Maneskin sono i vincitori del Festival di Sanremo 2021. I vincitori dell’anno del Covid, senza platea, con gli artisti chiusi negli hotel, sottoposti a tampone, la sala stampa dimezzata, nessun red carpet, nessun bagno di folla, niente strade brulicanti e ristoranti pieni fino a tarda notte, niente feste, niente dopofestival, niente abbracci, niente pacche sulle spalle, niente di niente. O quasi. Diciamoci anche la verità, non era semplice e non lo è stato fin dall’inizio. Era febbraio 2020 quando si chiudeva il Festival di Sanremo e si apriva uno degli anni più difficili che l’Italia ricordi. E nessuno, in quel momento, avrebbe mai pensato che ad un anno di distanza saremmo stati ancora lontani l’uno dall’altro nel migliore dei casi, chiusi in casa nel peggiore. Ad ogni modo, comunque, con i teatri chiusi, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) I Maneskin sono i vincitori del Festival di2021. I vincitori dell’anno del Covid, senza platea, con gli artisti chiusi negli hotel, sottoposti a tampone, la sala stampa dimezzata, nessun red carpet, nessun bagno di folla, niente strade brulicanti e ristorantifino a tarda notte, niente feste, niente dopofestival, niente abbracci, niente pacche sulle spalle, niente di niente. O quasi. Diciamoci anche la verità, non era semplice e non lo è stato fin dall’inizio. Era febbraio 2020 quando si chiudeva il Festival die si apriva uno degli anni più difficili che l’Italia ricordi. E nessuno, in quel momento, avrebbe mai pensato che ad un anno di distanza saremmo stati ancora lontani l’uno dall’altro nel migliore dei casi, chiusi in casa nel peggiore. Ad ogni modo, comunque, con ichiusi, ...

