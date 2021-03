Gran Canaria Challenger 2 | trionfa Gimeno Valero | la giovane stella con la testa sulle spalle | “Per sognare ci sarà tempo”

(Di domenica 7 marzo 2021) Carlossi laurea campione del2. Lo spagnolo ha vinto la finale del torneo organizzato da MEF Tennis Events contro il belga Kimmer Coppejans con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 35 minuti di gioco. Per il diciannovenne di Valencia è il primo titoloin carriera. Fa festa– Emozionato l’iberico dopo aver alzato al cielo il trofeo sul Centrale del Cortijo Club de Campo: “Sono senza parole. Mi ha sorpreso il livello che ho espresso in finale: avrei potuto soffrire molto di più la tensione, invece ho giocato bene e sono riuscito a conquistare il titolo. È stata una settimana difficile, ho battuto ottimi giocatori. Sono felicissimo”. Un torneo indimenticabile per...

Advertising

matmosciatti11 : Gran Canaria Challenger 2, trionfa Gimeno Valero, la giovane stella con la testa sulle spalle: “Per sognare ci sarà… - matmosciatti11 : L’ultimo atto di 15 giorni di ordinaria follia: la finale del Gran Canaria Challenger 2 tra Kimmer #Coppejans e Car… - 0x800a : La statua di Nettuno, in mezzo al mare. Melenara - Gran Canaria - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Dalla finale di Wimbledon alla finale di Gran Canaria, Gimeno Valero sfida Coppejans: “Vincere mi aiuta a crescere” ?? @… - Laura64135537 : RT @francescatotolo: Sono stati arrestati 4 immigrati irregolari nordafricani, arrivati a Gran Canaria su un barcone e poi espulsi da un ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Canaria

LiveTennis.it

Le novità riguardano destinazioni molto apprezzate dai clienti come Cipro,(che fa parte di quell'arcipelago in cui si può viaggiare in completa sicurezza anche dall'Italia ) o Venezia ...low cost per l'estate La terza e ultima offerta ci porta a, per un soggiorno al mare da sfruttare tra luglio e settembre, quindi in piena estate. Il pacchetto prevede i ...Il 19enne iberico Carlos Gimeno Valero è il grande protagonista della penultima giornata del Gran Canaria Challenger 2. Il nextgen approda in finale da protagonista passendo indenne da un ostico doppi ...ROMA (ITALPRESS) - La pioggia interrompe il match di Alessandro Giannessi e impedisce l'allineamento del tabellone alle semifinali nel "Gran Canaria 2 Challenger", il secondo torneo consecutivo (44.82 ...