GP Industria&Artigianato 2021 oggi: orari, tv, programma, percorso, favoriti (Di domenica 7 marzo 2021) Continua l'inizio marzo delle grandi corse italiane. Dopo la Strade Bianche di ieri e la Tirreno-Adriatico che comincerà mercoledì, oggi è il giorno del GP Industria&Artigianato, al ritorno in calendario dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia di Covid-19. I territori toscani continuano ad essere protagonisti con la quarantratreesima edizione della corsa, che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza dovuta allo spostamento in calendario ad inizio marzo, proprio in mezzo alle due grandi competizione del nostro Paese. percorso Rispetto alle scorse annate, l'edizione 2021 ha subito una variazione nella prima parte di gara, che vedrà protagonista un circuito da 13,9 chilometri da ripetere sei volte e che attraverseranno le frazioni di Biccimurri, Castelmartini, Baccane, Cerbaia e Poggio Argentale.

