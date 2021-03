Governo | dopo Francesco Giavazzi anche la turbo-liberista Serena Sileoni consulente di Mario Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 marzo 2021), ricercatrice in diritto pubblico e “senior fellow” del centro studiIstituto Bruno Leoni, è una delle nuove consulenti di. Insieme a Alessandro Aresu, e Simona Genovese, dovrà occuparsi di gestione dei fondi europei, rapporti con i media e gestione degli asset. Giornalista pubblicista, scrive per Il Foglio. Il suo ultimo intervento sul quotidiano è dedicato ai successi delle case farmaceutiche nella lotta al Covid. In precedenti interventiauspicava una maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro e auspica che “Si tolgano le briglie al mercato”. L’Istituto Bruno Leoni, presieduto da Franco Debenedetti, opera da anni per sostenere e diffondere le tesi liberiste come il massiccio ricorso alla privatizzazioni. Sposa una visione della ...