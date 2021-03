Gosens: “Scudetto? Se vinciamo domani siamo dentro. È il momento di alzare un trofeo” (Di domenica 7 marzo 2021) L’esterno dell’Atalanta, Robin Gosens, intervistato da L’Eco di Bergamo, ha parlato della sfida di domani sera contro l’Inter e della lotta Scudetto: “Stiamo facendo molto bene, non prendiamo tanti gol e attacchiamo con tanti uomini. E questa è una nostra forza e forse l’Inter non ce l’ha: loro giocano soprattutto in contropiede con Lukaku e Martinez che sono due campioni che stanno facendo molto bene. Noi come squadra stiamo giocando molto bene, sfruttiamo tutti, entriamo con 6-7 giocatori nell’area e diventa difficile difendere per gli avversari. Sarà una partita che potrà essere decisa da episodi, ma noi arriviamo con grande fiducia e vogliamo vincere a San Siro. Non siamo campioni che devono vincere per forza lo Scudetto, però se vinciamo siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) L’esterno dell’Atalanta, Robin, intervistato da L’Eco di Bergamo, ha parlato della sfida disera contro l’Inter e della lotta: “Stiamo facendo molto bene, non prendiamo tanti gol e attacchiamo con tanti uomini. E questa è una nostra forza e forse l’Inter non ce l’ha: loro giocano soprattutto in contropiede con Lukaku e Martinez che sono due campioni che stanno facendo molto bene. Noi come squadra stiamo giocando molto bene, sfruttiamo tutti, entriamo con 6-7 giocatori nell’area e diventa difficile difendere per gli avversari. Sarà una partita che potrà essere decisa da episodi, ma noi arriviamo con grande fiducia e vogliamo vincere a San Siro. Noncampioni che devono vincere per forza lo, però se...

