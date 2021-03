Gli esorcisti accusano Sanremo | Religioso mischiato al demoniaco

(Di domenica 7 marzo 2021) Matteo Orlando Durissime invettive dell'Associazione Internazionale deglie del vescovo di Ventimiglia-contro Achille Lauro e Fiorello per le loro "performance" all'Ariston., vescovi e fedeli cattolici all'attacco del festival di2021. Si è conclusa da poche ore la settantunesima edizione del concorso canoro nazionale più importante ma non si attenuano le polemiche per i contenuti proposti durante le cinque serate condotte dalla coppia Amadeus - Rosario Fiorello. Gli ultimi a scendere in campo sono stati i componenti dell'Associazione Internazionale degli, unico ente in materia riconosciuto ufficialmente dal Vaticano. "Mentre l’umanità sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a causa della pandemia, sul palco ...

Advertising

zazoomblog : Sanremo gli esorcisti contro Achille Lauro: “Inaccettabile blasfemia” - #Sanremo #esorcisti #contro #Achille - Saimon194 : Ma anche stasera erano finiti gli esorcisti? #Extraliscio #Sanremo2021 - BergaminiAldo : @riccardoismyna1 @nonpensante22 Senza offesa, ma manderei gli esorcisti a bonificare la zona... - MariaCarmenPAL3 : @ipertao Tutto normale Matteo...ma comincio a credere che piu' che i sensitivi....qui ci vorrebbero gli esorcisti.... - Red8_Luca : @onevoicetosing Dove sono gli esorcisti quando servono? -

Ultime Notizie dalla rete : Gli esorcisti

Adnkronos

Suetta, anche l'Associazione internazionale, che afferma in una nota: 'Mentre l'umanità ... ha interpellato il cappellano del Festival, don Pasquale Traetta , perartisti eaddetti ai ......di una settimana e che ha come obiettivo quello di presentare in maniera molto più approfondita... Ma ad averci colpito non è tanto il fatto che deglie aspiranti tali non disdegnino lo "...Insorgono anche gli esorcisti con un sonoro ‘vade retro’ al Festival di Sanremo. "Mentre l’umanità sta attraversando un periodo caratterizzato dal dolore e dalla sofferenza a causa della pandemia, sul ...Sanremo, l'Associazione degli esorcisti contro Achille Lauro: "Inaccettabile blasfemia in un momento in cui molti soffrono nel mondo" ...