Gianroberto Casaleggio: qualcuno volò sul nido del cuculo (Di domenica 7 marzo 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Gli adoratori del banano” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Aziende–manicomi, senza relazioni tra le persone che ne fanno parte, con regole assurde, con ambienti spersonalizzanti. Nel film “qualcuno volò sul nido del cuculo”, Jack Nicholson interpreta Patrick McMurphy, un ribelle condannato per reati minori che si finge pazzo per evitare la prigione ed essere ricoverato in una clinica psichiatrica. La maggior parte dei pazienti della clinica è stata abbandonata dalla famiglia, pochi sono ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 7 marzo 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Gli adoratori del banano” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Aziende–manicomi, senza relazioni tra le persone che ne fanno parte, con regole assurde, con ambienti spersonalizzanti. Nel film “suldel”, Jack Nicholson interpreta Patrick McMurphy, un ribelle condannato per reati minori che si finge pazzo per evitare la prigione ed essere ricoverato in una clinica psichiatrica. La maggior parte dei pazienti della clinica è stata abbandonata dalla famiglia, pochi sono ...

Advertising

apavo75 : RT @jacopo_iacoboni: Grillo in un video provoca (e irride) il Pd: “Mi propongo come segretario elevato del Pd. Mettete 2050 nel vostro simb… - bellaotero82 : RT @jacopo_iacoboni: Grillo in un video provoca (e irride) il Pd: “Mi propongo come segretario elevato del Pd. Mettete 2050 nel vostro simb… - marcuspascal1 : RT @MarceVann: Aspé, questa della #Strateggia mi pare di averla già sentita... Poi però in un solo giorno hanno segato Zingaretti, spaccato… - Mr_Robot_2019 : RT @MarceVann: Aspé, questa della #Strateggia mi pare di averla già sentita... Poi però in un solo giorno hanno segato Zingaretti, spaccato… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Grillo in un video provoca (e irride) il Pd: “Mi propongo come segretario elevato del Pd. Mettete 2050 nel vostro simb… -