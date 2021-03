Giallo di Caronia | nuove perizie sui corpi di Viviana e Gioele Gli esperti escludono l’omicidio-suicidio

(Di domenica 7 marzo 2021) Si riaccendono i riflettori sul caso che ha scosso terribilmente l’estate italiana del 2020. Ildi, la tragica morte diParisi eMondello, scomparsi nel nulla il 3 agosto scorso e ritrovati poi nel giro di tre settimane. La famiglia Mondello ha richiesto l’intervento di un pool diche hanno scartato diverse ipotesi aprendo a nuovi possibili scenari. Il team comunque resta categorico, secondo quanto emerso dai loro rilievi l’ipotesi di omicidio-sarebbe da scartare.: una nuova pistaParisi sarebbe morta sul colpo a causa di un trauma, ma quel trauma non sarebbe stato causato dalla caduta dal traliccio, come fino ad ora sostenuto. Questa sarebbe una delle ...

Ildi, la morte di Viviana Parisi e di suo figlio, il piccolo Gioele, torna a far parlare a distanza di oltre sei mesi. La famiglia della giovane dj non si dà pace: hanno sempre sostenuto ...A molti mesi dal ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi e del piccolo Gioele nelle campagne di, in provincia di Messina, spunta una nuova ipotesi. 'Da quanto precedentemente acquisito e valutato e da quello che abbiamo constatato, appare evidente che tutto si oppone allo scenario '...Una nuova ipotesi getta una luce inedita sul giallo di Caronia, molti mesi dopo il ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Il ...Una nuova ipotesi getta una luce inedita sul giallo di Caronia, molti mesi dopo il ritrovamento dei corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Il consulente ...