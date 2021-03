Giallo Caronia | nuovo sopralluogo | “Suicidio Viviana inscenato | è depistaggio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 marzo 2021) A molti mesi dal ritrovamento dei corpi diParisi e del piccolo Gioele nelle campagne di, in provincia di Messina, spunta una nuova ipotesi. “Da quanto precedentemente acquisito e valutato e da quello che abbiamo constatato, appare evidente che tutto si oppone allo scenario “omicidio-” e ci fa ritenere che ci sia stata una duplice opera dida parte di una combinazione criminale: 1) il trasporto del corpo disotto il traliccio per inscenare un; 2) l’occultamento del corpicino di Gioele per poi dare il via alla macabra messinscena col trasporto postumo”. Ne è convinto il consulente della famiglia della dj. Ieri c’è stato unnella zona del ritrovamento. Hanno partecipato anche il ...