Germania | a Colonia la “Pizza Riina” e “Cosa nostra” | scoppia la polemica

(Di domenica 7 marzo 2021) La ‘’ costa 6 euro e 20 ed è composta da peperoncino, olive e carciofi. La ‘’ costa un euro in più, ma ci sono anche i pomodori freschi, la mozzarella e il parmigiano. Sono solo due delle ‘specialità’ che i clienti possono trovare presso la ‘Pizzeria Mafiosi’ di, in. Proprio così. Pizzeria Mafiosi. Un ristorante che su Facebook ha come profilo l’immagine del Padrino. Un altro caso, dopo la buferata, nei mesi scorsi, su una pizzeria di Francoforte che aveva deciso di chiamarsi ‘Falcone e Borsellino’. Un ristorante con le pareti traforate di proiettili, con le foto dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi nelle stragi del 1992 a Palermo. Accanto ai giudici, il proprietario del ...

Lucrezi97533276 : Ma sapete che a #Colonia ( Germania) esiste la “Pizzeria Mafiosi “‘che fa “ pizza Riina “ e “pizza cosa nostra” ? - manu_etoile : RT @ultimenotizie: A Colonia la 'Pizzeria Mafiosi' ha inserito nel suo menù la 'Pizza Riina' e la 'Pizza Cosa nostra'. Crescono in #Germani… - ultimenotizie : A Colonia la 'Pizzeria Mafiosi' ha inserito nel suo menù la 'Pizza Riina' e la 'Pizza Cosa nostra'. Crescono in… - SalvatoreMirag7 : Tra l´uno e l´altra intanto qui tutto rimane chiuso da dicembre del 2020 Germania tra lockdown e riaperture… - Lorenzomonfreg : #Germania Colpo di scena: il tribunale di Colonia ha 'per il momento' bloccato l'ufficialità della messa sotto osse… -

(Adnkronos) - 'In Germania abbiamo una crescita pazzesca - dice - c'è tanta gente che chiede come può partecipare all'associazione 'Mafia Nein ...La 'Pizza Riina' costa 6 euro e 20 ed è composta da peperoncino, olive e carciofi. La 'Pizza Cosa nostra' costa un euro in più, ma ci sono anche i pomodori freschi, la mozzarella e il parmigiano. Sono ...