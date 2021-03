Georgina Rodriguez in posa sullo yacht e sullo sfondo c’è il Principato di Monaco (Di domenica 7 marzo 2021) "Me l’hanno raccontato e ho dimenticato, l’ho visto e ho capito, l’ho fatto e ho imparato". Una citazione da Confucio e le foto di lei in posa sullo yacht con il Principato di Monaco alle spalle.Sono le ultime immagini condivise da Georgina Rodriguez sul suo profilo Instagram. Si è messa in posa con un vestito nero e tacchi alti, una giacca rosa con marchio evidente e una borsa dello stesso colore. Nelle foto non compare Cristiano Ronaldo, il suo compagno, nonché attaccante della Juventus. Ma ci sono due bicchieri sul tavolo e una vista romantica che fa pensare ad una fuga d'amore dei due dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMIDyOundYS/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 7 marzo 2021) "Me l’hanno raccontato e ho dimenticato, l’ho visto e ho capito, l’ho fatto e ho imparato". Una citazione da Confucio e le foto di lei incon ildialle spalle.Sono le ultime immagini condivise dasul suo profilo Instagram. Si è messa incon un vestito nero e tacchi alti, una giacca rosa con marchio evidente e una borsa dello stesso colore. Nelle foto non compare Cristiano Ronaldo, il suo compagno, nonché attaccante della Juventus. Ma ci sono due bicchieri sul tavolo e una vista romantica che fa pensare ad una fuga d'amore dei due dopo la vittoria dei bianconeri contro la Lazio.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMIDyOundYS/" Golssip.

