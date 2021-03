Genova, il Gaslini celebra il suo 8 marzo: “È l’orgoglio di un’eccellenza al femminile” (Di domenica 7 marzo 2021) Nell’ospedale pediatrico genovese quasi due terzi dei dipendenti sono donne. «È un modello vincente: è prendersi cura, non solo curare» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 7 marzo 2021) Nell’ospedale pediatrico genovese quasi due terzi dei dipendenti sono donne. «È un modello vincente: è prendersi cura, non solo curare»

Advertising

lumachina58 : RT @CNOPsicologi: I giovani, soprattutto gli #adolescenti, stanno subendo le pesanti ricadute negative del deficit di socialità derivante d… - DMicol78 : @Leonaltro @Briancepparulo @GiovanniToti vuoi i dati? cerca quelli di ospedi come Gaslini di Genova o Bambin Gesù d… - sara80elmi : RT @539th: Al punto tamponi del Gaslini non verranno più eseguiti tamponi rapidi, la cui sensibilità in caso di variante B.1.1.7 è consider… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: a casa persone colpite da un virus tra l’altro molto più contagioso di quello che conoscevano fino a qualche mese fa»'… - PatriziaOrlan11 : RT @Miti_Vigliero: a casa persone colpite da un virus tra l’altro molto più contagioso di quello che conoscevano fino a qualche mese fa»'… -