Genoa | Marchetti | «Ho 38 anni | se sono qui qualcosa lo so fare»

Federico Marchetti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Genoa, partita in cui giocherà titolare per via dell'infortunio di Mattia Perin. ALLENAMENTI – «Se ti alleni bene, quando sei chiamato la condizione è buona. Devi comportarti in settimana come se la domenica dovessi giocare. Ho 38 anni e se sono qui significa che qualcosa lo so fare».

