Gazzetta | “sbagliato bocciare in toto Pirlo per l’eventuale eliminazione dalla Champions”

La Juventus ieri sera ha battuto la Lazio 3-1 e ha fornito una delle prove più convincenti della gestione Pirlo. Con una squadra con tantissimi assenti, anche Ronaldo è rimasto in panchina. La Gazzetta si spinge un po' oltre e scrive che sarebbe sbagliato bocciare Pirlo per l'eventuale eliminazione dalla Champions. La Juve ha vinto "nonostante" o "grazie" al gioco di Pirlo, che resta di difficile decrittazione e che però una sua funzionalità comincia a mostrarla. bocciare in toto l'allenatore per un'eventuale eliminazione dalla Champions sarebbe sbagliato, arrivati a questo punto è giusto spingersi in fondo.

