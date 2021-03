(Di domenica 7 marzo 2021) IldiNicolò Nicolosi ha annunciato, attraverso la pagina Facebook del Comune, di avere convocato per domattina la giunta per presentare le sue dimissioni. La decisione fa seguito alle polemiche suscitate dall’indagine dei carabinieri del Nas che hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che ile gli assessori della sua giunta

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - SkyTG24 : Corleone, sindaco e assessori della giunta tra i 'furbetti' del vaccino anti-Covid - MediasetTgcom24 : Covid, 'furbetti' del vaccino: il sindaco di Corleone si dimette #corleone - ilmattinodisici : Furbetti del vaccino, sindaco Corleone si dimette - Annalis80790333 : RT @lucianocapone: Anche il gruppo della Lega in commissione Finanze (@GiulioCentemero) scrive che 'una riflessione sul Cashback è auspicab… -

La decisione fa seguito alle polemiche suscitate dall'indagine dei carabinieriNas che hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese che il sindaco e gli assessori della sua giunta si erano ...Alle ultime consultazioni comunali vinse sul candidato Maurizio Pascucci che venne deferito ai probiviri ed espulso dal M5s dopo che si era fatto fotografare con il marito di una nipoteboss ...Corleone - Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi ha annunciato, attraverso la pagina Facebook del Comune, di avere convocato per domani mattina la giunta per presentare le sue dimissioni. La decision ...Il sindaco Nicolò Nicolosi ha annunciato di aver convocato la giunta comunale per presentare le dimissioni dopo le indagini dei Nas dei carabinieri.