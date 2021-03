Furbetti del vaccino: si dimette il sindaco di Corleone (Di domenica 7 marzo 2021) Il primo cittadino presenterà domani le dimissioni da primo cittadino del comune in provincia di Palermo, dopo le polemiche sollevate dal vaccino fatto insieme ai ... Leggi su today (Di domenica 7 marzo 2021) Il primo cittadino presenterà domani le dimissioni da primo cittadino del comune in provincia di Palermo, dopo le polemiche sollevate dalfatto insieme ai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - MediasetTgcom24 : Covid, scoperti 'furbetti' del vaccino: sindaco di Corleone e parte della giunta segnalati alla Procura #Corleone… - SkyTG24 : Corleone, sindaco e assessori della giunta tra i 'furbetti' del vaccino anti-Covid - pinoiaco : @Agenzia_Ansa Gente con la panza piena che s'indigna (giustamente) per i furbetti del rdc, ma non spiaccica una par… - soloio0509 : RT @GraceDama: Si dimettano anche i medici corrotti chi li hanno vaccinati!!! -