Furbetti del vaccino a Corleone | bufera sul Sindaco che si dimette

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - MediasetTgcom24 : Covid, scoperti 'furbetti' del vaccino: sindaco di Corleone e parte della giunta segnalati alla Procura #Corleone… - SkyTG24 : Corleone, sindaco e assessori della giunta tra i 'furbetti' del vaccino anti-Covid - 68kikka : @crazybalzano tutto può essere. Ma la realtà è che l’Italia è il paese dei furbetti del cartellino, i furbetti evas… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: Dice speranza cheha “chiesto ai nas di verificare i furbetti del vaccino che non hanno rispettato le norme che sono state… -

Ultime Notizie dalla rete : Furbetti del

... perché a volte il privilegio ingiusto di un cittadino può significare l'ingiusta sofferenza di un altro", ha chiosato l'ex presidenteSenato. Voce in controtendenza, quellapresidente dell'...Il sindaco è l'autorità sanitariaterritorio e per questo mi sono vaccinato", ha spiegato Nicolosi. "Io mi sono vaccinato alla lucesole. Ho scritto una lettera al presidente della Regione, ...I furbetti del cashback hanno trovato un altro escamotage per falsificare e scalare la classifica del Super Cashback.Il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi ha annunciato che si dimetterà dopo le polemiche sul vaccino contro il coronavirus, che lui e la giunta hanno ricevuto senza averne il diritto. Tutto è partito d ...