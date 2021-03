French Balayage | capelli baciati dal sole dell’estate

(Di domenica 7 marzo 2021) L’estate sembra ancora lontana, ma non sui capelli. Il sole, infatti, si dice pronto a «baciare» le chiome regalando effetti luminosi, naturali, intensi grazie al French Balayage, l’evoluzione dell’intramontabile tecnica di schiaritura che negli anni ha convertito schiere di donne.

Sulle riviste dedicate all'hairstyle e soprattutto nei saloni dei parrucchieri sempre attenti a proporre le ultime mode e tendenze, impazza il, la nuova tecnica di schiaritura professionale che spopola sulle chiome delle dive e non solo. Cos'è ...Da quando ha fatto capolino la prima volta tra le tendenze capelli degli anni '70, ilnon è mai passato di moda: per la primavera 2021 però si reinventa con il, dedicando ai capelli sfumature ancora più naturali e luminose che ricordano i riflessi radiosi che si ottengono sui capelli dopo qualche giorno di mare. Una tecnica che regala alla ...Sulle riviste dedicate all’hairstyle e soprattutto nei saloni dei parrucchieri sempre attenti a proporre le ultime mode e tendenze, impazza il french balayage, la nuova tecnica di schiaritura professi ...I tagli di capelli che andranno di moda nella primavera 2021: dal Bob asimmetrico, torna di moda il Curtain Bangs, in voga negli anni '70.