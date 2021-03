Francia, solo il 30% degli operatori sanitari si è vaccinato: «Non sono mostri, il problema è AstraZeneca» (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo mesi di lockdown, Macron e i suoi ministri vogliono cercare di far ripartire quanto prima il Paese e allentare le restrizioni, evitando una terza chiusura nazionale. Con l’andamento della curva che negli ultimi giorni ha continuato a superare i 25mila contagi, la nuova stretta dovrebbe riguardare però chiusure mirate nei weekend, da cui sarebbe esentata la Regione di Parigi. Più centri di vaccinazione in tutto il Paese Sul fronte della campagna vaccinale, l’obiettivo del governo francese è ambizioso: vaccinare almeno 20 milioni di persone entro metà maggio, e raggiungere la soglia delle 30 milioni in estate. Ad oggi, la Francia è riuscita però a immunizzare solo 1.84 milioni di persone, ovvero il 2,7% della popolazione. Mentre sono 3,39 milioni quelle ad aver ricevuto almeno una dose. Ma i contagi corrono. E lo fa ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo mesi di lockdown, Macron e i suoi ministri vogliono cercare di far ripartire quanto prima il Paese e allentare le restrizioni, evitando una terza chiusura nazionale. Con l’andamento della curva che negli ultimi giorni ha continuato a superare i 25mila contagi, la nuova stretta dovrebbe riguardare però chiusure mirate nei weekend, da cui sarebbe esentata la Regione di Parigi. Più centri di vaccinazione in tutto il Paese Sul fronte della campagna vaccinale, l’obiettivo del governo francese è ambizioso: vaccinare almeno 20 milioni di persone entro metà maggio, e raggiungere la soglia delle 30 milioni in estate. Ad oggi, laè riuscita però a immunizzare1.84 milioni di persone, ovvero il 2,7% della popolazione. Mentre3,39 milioni quelle ad aver ricevuto almeno una dose. Ma i contagi corrono. E lo fa ...

Advertising

Azione_it : Gli #AsiliNido sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini, la lotta alle disuguaglianze e la conciliazione vita/… - FrancescaLupo15 : RT @giulianol: Chissà perché, come sempre, i medici non si vaccinano. In Francia solo il 30% del personale sanitario. Nel Paese di Pasteur. - cristia97265138 : RT @giulianol: Chissà perché, come sempre, i medici non si vaccinano. In Francia solo il 30% del personale sanitario. Nel Paese di Pasteur. - Pzzglc67d03 : RT @MinervaMcGrani1: - giuseppeargent3 : @Pontifex_it Coronavirus-Vaccini. In Francia il 70% di medici e infermieri no vax: non si vaccineranno. Bravi ed in… -