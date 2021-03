Francesco Facchinetti: “Si sono dimenticati di onorarti zio Stefano d’Orazio” (Di domenica 7 marzo 2021) Il mancato omaggio a Stefano d’Orazio risuona tra i profili social di chi prova dolore perché a Sanremo 2021 non c’è stato per lui lo spazio annunciato. E’ Francesco Facchinetti commentare dopo la rabbia di suo padre Roby, ma non è l’unico. Stefano d’Orazio per lui era zio Sdo ma era anche uno dei musicisti più amati, il batterista dei Pooh, l’artista che ci ha fatto emozionare troppe volte per non essere nominato, ricordato, applaudito al festival di Sanremo. Si parla di totale disinteresse, di menefreghismo, comprensibile la delusione, non c’è dubbio che Amadeus abbia commesso un errore e ha già chiesto scusa, sincero ha spiegato cosa è accaduto. Francesco Facchinetti DELUSO DA SANREMO 2021 “Caro zio Sdo, mi dicono che a Sanremo si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021) Il mancato omaggio arisuona tra i profili social di chi prova dolore perché a Sanremo 2021 non c’è stato per lui lo spazio annunciato. E’commentare dopo la rabbia di suo padre Roby, ma non è l’unico.per lui era zio Sdo ma era anche uno dei musicisti più amati, il batterista dei Pooh, l’artista che ci ha fatto emozionare troppe volte per non essere nominato, ricordato, applaudito al festival di Sanremo. Si parla di totale disinteresse, di menefreghismo, comprensibile la delusione, non c’è dubbio che Amadeus abbia commesso un errore e ha già chiesto scusa, sincero ha spiegato cosa è accaduto.DELUSO DA SANREMO 2021 “Caro zio Sdo, mi dicono che a Sanremo si ...

