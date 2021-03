Formazioni ufficiali Verona Milan: le scelte degli allenatori (Di domenica 7 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Verona Milan match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona-Milan, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovi?; Barák, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur; Çetin, Dawidowicz, Dimarco, Lovato; Bessa, Ili?, Sturaro, Udogie; Favilli, Salcedo. Allenatore: Juri?. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessie, Meïte; Saelemaekers, Kruni?, Castillejo; Leão. A disposizione.: A. Donnarumma, T?t?ru?anu; Gabbia, Kalulu, Kjær; Díaz, Hauge, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovi?; Barák, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Berardi, Pandur; Çetin, Dawidowicz, Dimarco, Lovato; Bessa, Ili?, Sturaro, Udogie; Favilli, Salcedo. Allenatore: Juri?.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Kessie, Meïte; Saelemaekers, Kruni?, Castillejo; Leão. A disposizione.: A. Donnarumma, T?t?ru?anu; Gabbia, Kalulu, Kjær; Díaz, Hauge, ...

