Fonseca, il regalo dalla Roma: ecco come ha festeggiato il compleanno (Di domenica 7 marzo 2021) Roma - Paulo Fonseca spera che il regalo più bello arrivi oggi, con la vittoria della sua Roma contro il Genoa per continuare a lottare per la zona Champions. Il tecnico portoghese venerdì ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021)- Paulospera che ilpiù bello arrivi oggi, con la vittoria della suacontro il Genoa per continuare a lottare per la zona Champions. Il tecnico portoghese venerdì ha ...

Advertising

sportli26181512 : #Fonseca, il regalo dalla #Roma: ecco come ha festeggiato il compleanno: Il tecnico giallorosso venerdì ha spento 4… - infoitsport : Regalo per Fonseca: il rinnovo di Ibanez. «Darò sempre tutto» - infoitsport : Regalo per Fonseca: il rinnovo di Ibanez. “Darò sempre tutto” - thewhitefly_ : Ho sentito 'addetti ai lavori ' di trs nel pomeriggio tessere lodi sperticate sul fuoriclasse olandese pluritatuato… - infoitsport : Regalo per Fonseca, il rinnovo di Ibanez: “Darò sempre tutto” -