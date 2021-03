Fiorentina, Prandelli: “Più ottimista oggi, ho visto la giusta determinazione” (Di domenica 7 marzo 2021) La Fiorentina sogna la vittoria, viene rimontata dal Parma e rischia di subire una clamorosa sconfitta. La formazione viola si salva solamente nel finale e resta distante dalla zona retrocessione, anche se deve rimanere vigile.caption id="attachment 1078059" align="alignnone" width="3000" Prandelli, getty images/captionLE PAROLE DI PrandelliIl tecnico Cesare Prandelli commenta la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono più ottimista adesso che un mese fa. Ora dobbiamo lottare ogni partita, consapevoli delle difficoltà. Gli episodi non ci aiutano. La determinazione e la voglia di non perdere sono state importanti. Quando si va in vantaggio, bisogna gestire con più attenzione. Prendere gol dopo il vantaggio, poteva essere molto complicato. Non so se sono cali di tensione ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Lasogna la vittoria, viene rimontata dal Parma e rischia di subire una clamorosa sconfitta. La formazione viola si salva solamente nel finale e resta distante dalla zona retrocessione, anche se deve rimanere vigile.caption id="attachment 1078059" align="alignnone" width="3000", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Cesarecommenta la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono piùadesso che un mese fa. Ora dobbiamo lottare ogni partita, consapevoli delle difficoltà. Gli episodi non ci aiutano. Lae la voglia di non perdere sono state importanti. Quando si va in vantaggio, bisogna gestire con più attenzione. Prendere gol dopo il vantaggio, poteva essere molto complicato. Non so se sono cali di tensione ...

