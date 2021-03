Fiorentina-Parma, infortunio Amrabat: costretto ad uscire (Di domenica 7 marzo 2021) La Fiorentina perde anche Sofyan Amrabat. Il centrocampista ex Hellas Verona nel secondo tempo del match casalingo contro il Parma si è fatto male e ha chiesto il cambio. Dopo gli infortuni di Castrovilli e Igor contro la Roma, c’è un’altra tegola per Cesare Prandelli che è stato costretto a procedere con il cambio: fuori Amrabat, dentro Bonaventura, da poco tornato disponibile e non al meglio. Dovrebbe essere stato un problema muscolare quello che ha spinto Amrabat ad uscire dal campo. A fare chiarezza saranno gli esami strumentali di domani per definire entità del problema e i tempi di recupero. Prandelli incrocia le dita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Laperde anche Sofyan. Il centrocampista ex Hellas Verona nel secondo tempo del match casalingo contro ilsi è fatto male e ha chiesto il cambio. Dopo gli infortuni di Castrovilli e Igor contro la Roma, c’è un’altra tegola per Cesare Prandelli che è statoa procedere con il cambio: fuori, dentro Bonaventura, da poco tornato disponibile e non al meglio. Dovrebbe essere stato un problema muscolare quello che ha spintoaddal campo. A fare chiarezza saranno gli esami strumentali di domani per definire entità del problema e i tempi di recupero. Prandelli incrocia le dita. SportFace.

