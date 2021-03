Fiorello e Amadeus, il bellissimo abbraccio su Instagram del dietro le quinte (Di domenica 7 marzo 2021) Amadeus e Fiorello sono due amici veri, due che possono definirsi fratelli, di quelli con cui condividi un legame che va al di là del sangue, che si rinforza col tempo. E il legame dei due mattatori del Festival di Sanremo, dopo due edizioni della manifestazione, si è senza dubbio rinforzato, specie dopo quest’ultima, portata avanti tra mille difficoltà e con le consuete, immancabili, polemiche. (Leggi qui le nostre pagelle della serata finale) Ma insieme sono riusciti a farsi forza l’un l’altro, tirando dritto e divertendosi sempre. E ora, per loro, è il momento di staccare la spina, almeno per qualche giorno (non prima dell’ultima conferenza stampa di rito con i saluti e i convenevoli che si convengono). A sugellare però il potere di questo legame è un’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di Amadeus e Giovanna ... Leggi su dilei (Di domenica 7 marzo 2021)sono due amici veri, due che possono definirsi fratelli, di quelli con cui condividi un legame che va al di là del sangue, che si rinforza col tempo. E il legame dei due mattatori del Festival di Sanremo, dopo due edizioni della manifestazione, si è senza dubbio rinforzato, specie dopo quest’ultima, portata avanti tra mille difficoltà e con le consuete, immancabili, polemiche. (Leggi qui le nostre pagelle della serata finale) Ma insieme sono riusciti a farsi forza l’un l’altro, tirando dritto e divertendosi sempre. E ora, per loro, è il momento di staccare la spina, almeno per qualche giorno (non prima dell’ultima conferenza stampa di rito con i saluti e i convenevoli che si convengono). A sugellare però il potere di questo legame è un’immagine, pubblicata sul profilodie Giovanna ...

