Filosofi | è morto Sergio Caruso | filosofo politico della nuova cittadinanza

(Di domenica 7 marzo 2021) Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Il, teorico di un'idea generalizzata ed estesa di "" come fulcro di un nuovo paradigmaco-, èieri a Firenze all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Titta Meucci, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Firenze, e il figlio Daniele. Era professore ordinario dia politica ea delle scienze sociali presso la Scuola di Scienze politiche 'Cesare Alfieri' dell'Università di Firenze, nonché psicologo-psicoterapeuta e psicoanalista. Fra i suoi libri figurano: "La miglior legge del Regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden" (due tomi, Giuffrè, 2001); "Homo ...

CUOREIMPEGNATO : @vonnigron @glumion @ExplorerLento Gesù è morto e poi risorto... Leggo e mi piace leggere filosofi e tanti altre ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Filosofi morto

La Repubblica Firenze.it

Come si dice, meglio un somaro vivo che uno scienziato. Quello che però a mio avviso si può ... Della scuola dovrebbe occuparsi la cultura italiana, storici,, letterati, non gli ...Fino ad arrivare alla celebre sentenza di Nietzsche: 'Dio è'. Negli ultimi decenni, tuttavia, ...sostengono il servizio Proseguendo con le aperture teologiche e messianiche di grandi...ADDIO AL NUBILATO di Francesco Apolloni(Italia, 2021, durata 98’ guarda il trailer) con Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova, Jun Ichikawa, Nina FotarasGiudizio: ** 1/2 su 5Su Amazon Prime ...Nel cinquantenario della morte e in occasione della Festa della donna all’intellettuale nata nel 1889 sarà intitolata la sala conferenza del Conservatorio Tartini ...