Festival online per la Giornata della Vita Nascente

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 marzo 2021) – Si terrà il 27 marzo, interamentee in diretta su www..org, ilNazionale per la, organizzato da oltre trenta associazioni pro life italiane, tra le quali anche Pro& Famiglia. Tra gli obiettivi dell’evento, in particolare, quello di condividere la necessità di promuovere un’iniziativa pubblica nazionale a sostegno, denominata, appunto,Nazionale per la, da ripetere ogni anno in prossimità del 25 marzo, come già avviene in altri Paesi nel mondo.