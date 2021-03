Festival di Sanremo | gli esorcisti si scagliano contro Achille Lauro

Advertising

VittorioSgarbi : #Sanremo2021 Voglio condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Chi vorreste a farmi da spalla? @SanremoRai @Fiorello - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - _cieloitalia : RT @Antonel15773761: @Adnkronos - nowthenmartybum : RT @eliscrivecose: Meno 336 giorni al Festival di Sanremo. -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

In termini di ascolto medio,2021 ha fatto meglio deidi Claudio Baglioni che aveva avuto risultati ragguardevoli. In termini di share, invece la media di ieri è la peggiore degli ...E' stato ospite sul palco deldi, ma domani riceverà un'onorificenza probabilmente più prestigiosa. Giovanna Botteri, uno dei volti più noti del giornalismo italiano, riceverà le Chiavi della città di Firenze. La ...Per questo Sanremo 2021 abbiamo visto sfoggiare molti outfit e non sono mancati gli abiti e accessori eco-friendly e sostenibili ...SANREMO (ITALPRESS) – “Finalmente è arrivato il 7 ed è arrivato come non pensavo. Non parlo di ascolti, come non ero preoccupato il primo giorno, non sono esaltato l’ultimo. E’ naturale che il fatto c ...