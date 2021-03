Festival di Sanremo | finale vista da oltre 10 milioni di italiani

(Di domenica 7 marzo 2021) Gli ascolti delladeldi2021. Share in calo rispetto all’edizione precedente.(IMPERIA) – Gli ascolti delladeldihanno confermato un trend in crescita rispetto alle serate precedenti, ma i numeri restano inferiori (per vari motivi) al 2020. Una edizione della kermesse canora sicuramente molto particolare e condizionata sia dall’assenza del pubblico che dal coronavirus.di2021, gli ascolti Ladeldiha registrato una media di10di spettatori (53,5% di share). Numeri sicuramente più alti rispetto alle ...

VittorioSgarbi : #Sanremo2021 Voglio condurre l'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Chi vorreste a farmi da spalla? @SanremoRai @Fiorello

Nel corso dell'ultima serata deldi, Zlatan Ibrahimovic si è 'tolto' gli scudetti conquistati con la ...Polizia Postale. La polizia ha sventato quattro attacchi informatici sullo streaming di Raiplay effettuati nella giornata inaugurale deldie in quella conclusiva di ieri. Lo riporta una nota della polizia in cui si spiega che sono stati individuati "numerosi 'PC - Zombie' utilizzati per l'attacco informatico". "Le ...“È stato molto bello, mi sono divertito molto” ha poi concluso Ermal Meta.Bitonto conquista Sanremo Juke Box 2021, il concorso canoro per artisti emergenti. Nella finale di ieri al Palafiori della città del Festival, a convincere la giuria è stata la voce del nostro concitt ...