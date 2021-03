Festa di compleanno prima della zona rossa nel napoletano: party interrotto dai carabinieri (Di domenica 7 marzo 2021) Festa di compleanno nonostante le restrizioni anti-Covid. I carabinieri hanno interrotto i festeggiamenti all’interno di un hotel. Festa di compleanno a Ischia La Festa “clandestina” si stava svolgendo ieri, poco prima che scatti la zona rossa in Campania. I fatti sono accaduti nell’isola di Ischia. Dodici giovani erano in un hotel con musica e buffet per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 marzo 2021)dinonostante le restrizioni anti-Covid. Ihannoi festeggiamenti all’interno di un hotel.dia Ischia La“clandestina” si stava svolgendo ieri, pocoche scatti lain Campania. I fatti sono accaduti nell’isola di Ischia. Dodici giovani erano in un hotel con musica e buffet per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

rep_napoli : Covid, festa compleanno in hotel a Ischia: multe e chiusura [di Pasquale Raicaldo] [aggiornamento delle 13:14] - _carminep : io l’anno scorso al primo lockdown: vabbè dai recupero l’anno prossimo il mio compleanno farò una bella festa un anno dopo: zona rossa - rep_napoli : Covid, festa compleanno in hotel a Ischia: multe e chiusura [aggiornamento delle 12:40] - jeekiesluvbot : chissà cosa esce quest'anno il giorno del mio compleanno per la settimana della bts festa - andrea_falivene : RT @rep_napoli: Covid, festa compleanno in hotel a Ischia: multe e chiusura [aggiornamento delle 11:28] -