Festa clandestina per i 18 anni, 12 giovani multati a Ischia (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Festa “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 12 – 8 maggiorenni e 4 minorenni – festeggiavano il 18mo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio D’Ischia. Quando i militari della locale stazione sono intervenuti hanno sanzionato i presenti e anche il titolare della struttura, poi chiusa per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di. Dodiciin un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 12 – 8 maggiorenni e 4 minorenni – festeggiavano il 18mo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio D’. Quando i militari della locale stazione sono intervenuti hanno sanzionato i presenti e anche il titolare della struttura, poi chiusa per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mattinodinapoli : Ischia, festa clandestina per i 18 anni 12 ragazzi multati, hotel chiuso 5 giorni - anteprima24 : ** Festa clandestina per i 18 anni, 12 giovani multati a #Ischia ** - ViviCampania : Festa 'clandestina' alla vigilia della zona rossa. 12 giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Festa clandestina prima della zona rossa: 12 denunciati a Forio - - NapoliToday : #Cronaca Festa clandestina di 18 anni in hotel alla vigilia della zona rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Festa clandestina Festa illegale e rissa davanti al Politecnico di Milano: identificati e multati 17 universitari Sono dovuti intervenire i carabinieri nei pressi del Politecnico di Milano per interrompere una festa clandestina che era poi degenerata in rissa. Diciassette studenti universitari tra i 23 e i 28 anni sono stati identificati e segnalati per inosservanza delle misure anti - covid Festa abusiva ...

Davide Lacerenza 'crocifisso' per un delivery in Svizzera: "A Milano assembramenti peggiori" Ch, sono sette le persone denunciate dalla Polizia per la festa clandestina avvenuta questa notte alla Scuola media di Locarno 1 e trasmessa nelle stories di un influencer italiano. Lo comunica la ...

Milano, festa “clandestina” in uno storico palazzo del centro: sanzionati 50 ragazzi Fanpage.it Festa clandestina per i 18 anni, 12 giovani multati a Ischia Ischia (Na) – Festa “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 1 ...

Covid Campania, festa clandestina per 18 anni: 12 giovani multati StampaFesta “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 12 – 8 ma ...

Sono dovuti intervenire i carabinieri nei pressi del Politecnico di Milano per interrompere unache era poi degenerata in rissa. Diciassette studenti universitari tra i 23 e i 28 anni sono stati identificati e segnalati per inosservanza delle misure anti - covidabusiva ...Ch, sono sette le persone denunciate dalla Polizia per laavvenuta questa notte alla Scuola media di Locarno 1 e trasmessa nelle stories di un influencer italiano. Lo comunica la ...Ischia (Na) – Festa “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 1 ...StampaFesta “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri. Erano le 22:30 circa e in 12 – 8 ma ...