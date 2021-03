Fdi | Meloni | ' pentito aveva rettificato ma ' Repubblica' non se ne accorge | che squallore'

(Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Guarda un po' cosa riporta il quotidiano 'Latina Oggi'. L'attendibilissimodello scoop di '' secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta del pane a un clan di rom' le accuse nei confronti miei e di Fdi già molto tempo fa. È negli stessi atti utilizzati da '' per gettare fango su di noi, ma evidentemente quella parte dei verbali non era piaciuta a chi doveva costruire accuse fondate sul nulla per attaccare l'unica forza di opposizione della Nazione. Che sorta di giornalismo è questo? Nessuno si vergogna per questo?”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

Advertising

repubblica : Le accuse del pentito a Fdi:“Soldi al clan per avere voti”. Meloni: mai affari con loro: Le rivelazioni: 35 mila eu… - ilriformista : Le parole sulla #Meloni che arrivano mentre @FratellidItalia vola nei sondaggi come unica forza di opposizione al… - minaccia72 : RT @GiorgiaMeloni: Guardate cosa riporta @Latina_Oggi. L’attendibilissimo pentito dello scoop di Repubblica aveva rettificato accuse verso… - sidewayseye : RT @Soppressatira: Il pentito: «Meloni fece avere 35mila euro a un clan di nomadi». Era il Recovery Clan. {@Battistamaggio1} #fdi #meloni… - umbo70 : RT @GiorgiaMeloni: Guardate cosa riporta @Latina_Oggi. L’attendibilissimo pentito dello scoop di Repubblica aveva rettificato accuse verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Meloni

Non si è fatta attendere la replica della leader di, Giorgia, tirata in ballo in modo particolare dal pentito Agostino Riccardo per una dazione da 35mila euro che avrebbe materialmente ...Augusto Sartori è stato scelto per essere il portavoce del partito di Giorgiaa Santa ... TAGSportofino santa margherita sartori CONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenovaL'intervista della presidente di Fratelli d'Italia a Vista: "Chiediamo che i ristori vengano calcolati sulla base del fatturato e non sui codici Ateco" ...Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Guarda un po’ cosa riporta il quotidiano ‘Latina Oggi’. L’attendibilissimo pentito dello scoop di ‘Repubblica’ secondo il quale avrei consegnato 35 mila euro in una busta d ...