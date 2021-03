Fabbriche di Vergemoli (Lucca) – Bimba cade dalla finestra salvata dai fili per stendere i panni

(Di domenica 7 marzo 2021) La piccola sarebbe precipitata mentre la mamma dormiva, per fortuna i cavi hanno attutito l’impatto, evitando il peggio. È successo adi, in provincia diTragedia sfiorata adi, in provincia di, dove una bambina di tre anni è cadutadell’abitazione dove vive insieme alla famiglia, finendo

E' successo a Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca lo spaventoso incidente accaduto ad una bambina di tre anni, che è precipitata per circa quattro metri finendo sul terrazzo del piano di sotto. A quanto si ... Un tragedia sfiorata in una casa a Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca. Una bambina ha rischiato la vita, cadendo dalla finestra della sua abitazione. La piccola ha fatto un volo di 4 metri e sono stati momenti di grande ... La piccola sarebbe precipitata mentre la mamma dormiva, per fortuna i cavi hanno attutito l'impatto, evitando il peggio. È successo a Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca Tragedia sfiorata a ... Tragedia sfiorata in provincia di Lucca, a Fabbriche di Vergemoli, dove una bambina di tre anni è caduta da una finestra facendo un volo di diversi metri. A salvare la bambina sarebbero stati alcuni fili per stendere i panni.