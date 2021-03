F35 e non solo. Come sarà il Pentagono di Biden? La versione di Smith (Di domenica 7 marzo 2021) Mentre l’amministrazione Biden costruisce la sua strategia di sicurezza nazionale (Nss) e comincia ad affrontare le sfide di sicurezza che gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare, il Congresso giocherà un ruolo critico nel plasmare la politica dell’amministrazione. Dall’approvazione dei bilanci alla conduzione della supervisione, la voce del Congresso, in particolare dei comitati chiave per la difesa e la politica estera, è fondamentale. È per questo che venerdì 5 marzo la Brookings Institution ha ospitato il presidente della House Armed Services Committee (Hasc) — la commissione difesa della Camera – Adam Smith (D-WA), per una conversazione volta ad individuare le priorità strategiche per la sicurezza nazionale. Smith è uno dei membri dei Congresso americano più influenti per ciò che concerne gli indirizzi di policy e di spesa che ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) Mentre l’amministrazionecostruisce la sua strategia di sicurezza nazionale (Nss) e comincia ad affrontare le sfide di sicurezza che gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare, il Congresso giocherà un ruolo critico nel plasmare la politica dell’amministrazione. Dall’approvazione dei bilanci alla conduzione della supervisione, la voce del Congresso, in particolare dei comitati chiave per la difesa e la politica estera, è fondamentale. È per questo che venerdì 5 marzo la Brookings Institution ha ospitato il presidente della House Armed Services Committee (Hasc) — la commissione difesa della Camera – Adam(D-WA), per una conversazione volta ad individuare le priorità strategiche per la sicurezza nazionale.è uno dei membri dei Congresso americano più influenti per ciò che concerne gli indirizzi di policy e di spesa che ...

Alessan71555742 : @mgogorman @GerardAraud @piris_jc No f35 B inglese non verrà cancellato ma podarsi ridotto a scapito del TEMPEST inglese ,italiano svezzia - gabdelgiovine : @comitatoliberta In compenso spareranno con gli F35 a chi non vuole vaccinare :-) - fabrydami : Ma non era stata bloccata la vendita degli F35? ?? - giannileft : RT @giannileft: Generale Figliuolo,comincio subito perchè io non ho pietà per nessuno,ci spiega quanto ci sia costato mandare la nostra por… - giannileft : Generale Figliuolo,comincio subito perchè io non ho pietà per nessuno,ci spiega quanto ci sia costato mandare la no… -