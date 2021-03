F1, John Elkann: “Sono ottimista perché abbiamo due piloti giovani che vogliono vincere” (Di domenica 7 marzo 2021) Il 10 marzo alle ore 14.00 la Ferrari SF21 sarà svelata, dopo che il 26 febbraio la scuderia di Maranello si è presentata nel proprio gruppo di lavoro. Una Rossa che va in cerca di riscatto, reduce da un 2020 molto negativo sotto tutti i punti di vista e i cui riscontri in pista Sono stati molto deludenti. Il sesto posto nella classifica del Mondiale costruttori lo sta a dimostrare. Per questo il team spera che gli interventi fatti sull’aerodinamica e sul nuovo motore possano mitigare le criticità evidenti nel campionato passato. C’è la convinzione di fare meglio, ma nello stesso tempo pensare di recuperare il terreno perduto dalla Mercedes appare decisamente complicato. A dire la sua, a La Stampa, è stato il presidente del Cavallino Rampante John Elkann che guarda con ottimismo a quel che sarà, puntando molto sulla coppia rinnovata di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Il 10 marzo alle ore 14.00 la Ferrari SF21 sarà svelata, dopo che il 26 febbraio la scuderia di Maranello si è presentata nel proprio gruppo di lavoro. Una Rossa che va in cerca di riscatto, reduce da un 2020 molto negativo sotto tutti i punti di vista e i cui riscontri in pistastati molto deludenti. Il sesto posto nella classifica del Mondiale costruttori lo sta a dimostrare. Per questo il team spera che gli interventi fatti sull’aerodinamica e sul nuovo motore possano mitigare le criticità evidenti nel campionato passato. C’è la convinzione di fare meglio, ma nello stesso tempo pensare di recuperare il terreno perduto dalla Mercedes appare decisamente complicato. A dire la sua, a La Stampa, è stato il presidente del Cavallino Rampanteche guarda con ottimismo a quel che sarà, puntando molto sulla coppia rinnovata di ...

